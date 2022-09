Preview | System Shock – De eerste System Shock kwam uit in 1994. Dat is nogal wat jaartjes terug en dat is natuurlijk ook te zien aan de game. Daarom is het geen verkeerd idee om hier een mooie remake van te maken. Dit vonden de mensen bij Nightdive Studios ook en inmiddels zijn we ongeveer 6 jaar verder. De game is richting afronding en de puntjes worden op de i gezet. Daarom hebben wij de mogelijkheid gekregen om de game even te checken op de gamescom. Door de drukte hebben we de game maar kort kunnen spelen, de eerste indruk is echter erg positief.

Een rogue-AI genaamd SHODAN

De intro begint vanuit het perspectief van een bewakingsdrone in het jaar 2072. Je vliegt door een cyberpunky stad, vol neon borden en druk vliegend verkeer dat ons deed denken aan Blade Runner. Uiteindelijk kom je terecht bij een heel hoog gebouw, waarvan een enkel raam er duidelijk uitspringt. Dit is het appartement van de hoofdpersoon met wie je het avontuur in System Shock zult beleven. Het appartement zelf is nu niet bepaald heel netjes te noemen. Het is nogal een zooitje: een headset en kleding op het bed, een gitaar dat verdwaald tegen een muur aan leunt en een hoop posters die de muren bekleden. Het bureau steekt er wel het meeste uit, gezien die de meeste rommel bevat: propvol met blikjes en papier wikkels van bestelvoer versieren het werkblad. Dit terwijl er in het midden een laptop bezig is met het hacken van iets. Je probeert namelijk toegang te krijgen tot geheime bestanden van TriOptimum, een groot en machtig bedrijf.

Dit gaat echter niet zoals gepland. Zodra je de USB-stick hebt voorzien van de nodige data, staat er een SWAT-eenheid in je kamer en word je meegenomen. In plaats van in een cel gegooid te worden om weg te rotten, vraagt het machtige bedrijf waarvan je gestolen hebt je om iets te doen. De CEO van het bedrijf, Edward Diego, heeft besloten een deal met je te maken omdat hij doorheeft dat je nogal wat in je mars hebt als hacker. Edward vraagt je namelijk om de ethische belemmeringen van een AI op te heffen. TriOptimum heeft namelijk een ruimtestation, Citadel Station, en deze wordt bestuurd door een AI genaamd SHODAN. Waarom je dit moet doen weet je niet, maar het gaat je eigenlijk ook niks aan. Doe je dit klusje voor Edward, dan implementeert het bedrijf militaire neurotechniek in je lichaam. Klinkt als een topdeal. Zodra die eenmaal is gesloten, kan je er op los gaan hacken en nadat het klusje geklaard is, kan de neuro operatie beginnen.

Nu begint de drama

Zes maanden lang lag je in een coma om te herstellen van de operatie. Je ziet bij het ontwaken een groot neonbord met NeuroSurgery en allerlei schermpjes en lichtjes met neon kleuren. Jij bevindt je op het Citadel Station waar het één en ander gruwelijk mis is gegaan. Het is dus tijd om op onderzoek uit te gaan. De grafische stijl valt hierbij meteen op en is geslaagd te noemen. Het is een mix van realistisch en pixelated en dat werkt opmerkelijk goed. Voornamelijk omdat je een ouderwetse game stijl hebt die erg modern gepresenteerd wordt. De stijl is op zijn minst apart te noemen en bij alles wat je tegenkomt, kijk je er toch twee keer naar. Afijn, het is zaak om uit te pluizen waar je precies bent in het station en wat er allemaal aan de hand is.

Het is namelijk behoorlijk verlaten en met de nodige implantaten in je hoofd ga je de kamers af. Als eerste vind je een loden pijp die je wel eens kan voorzien van wat offensief gedrag. Ene Rebecca Lansing neemt vervolgens contact met je op, een Counter-Terrorism Consultant, die aangeeft dat er een biologische besmetting op het station aanwezig is. Daarnaast is een grote mijn-laser van het station gericht op Aarde wat de planeet kan verpulveren. Aan jou de taak om deze rotproblemen op te lossen. Het is maar fijn dat je tenminste een loden pijp hebt gevonden, want de eerste mutant vind je al snel in een paar kamers verder. Deze mep je neer, maar ook een robot hier en daar zul je tot blik moeten veranderen ter afwisseling. Daar komt nog bij dat er een stem op miraculeuze wijze tegen je spreekt, die je niet kan plaatsen. Merkwaardig. Is dit de AI SHODAN? Allemaal vragen waarop we geen antwoord kregen, daarvoor moeten we de release afwachten.

Onderzoek, vecht en overleef

System Shock is een combinatie van actie, hacken en onderzoeken. De ontwikkelaars zijn trouw gebleven aan het origineel, dus je zult de game ervaren zoals in 1994, alleen dan met (veel) betere graphics. Natuurlijk zijn we benieuwd naar wanneer de game zal uitkomen en als antwoord kregen we: “zodra het af is”. Daarop vroegen we of het misschien al dit jaar zou kunnen zijn of dat we nog tien maanden moeten wachten. De beste man van Nightdive Studios zei in ieder geval dat tien maanden wel erg lang is, dus eerder dan dat zou de game wel uit moeten komen. Dit is enigszins een ‘window’, want het is realistisch om een release in 2023 te verwachten.

Voorlopige conclusie

Het is zeer jammer dat we niet wat langer met de game aan de slag konden. Wel werden we vanaf de eerste seconden in de game gezogen en dat is alleen maar een positief punt. De grafische stijl is bijzonder en ook het exploreren van de omgevingen is op zijn minst intrigerend te noemen, terwijl het old school gevoel van het origineel grotendeels behouden is gebleven. De vele spulletjes die we vonden, de chipkaarten, de vijanden en mysterieuze stemmen, zijn allemaal vraagstukken die beantwoordt zullen worden als we meer en meer van de game kunnen spelen. Gelukkig hoeven we niet nog tien maanden te wachten totdat we de strijd aan kunnen gaan met SHODAN.