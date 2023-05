De afgelopen weken is er veel Mortal Kombat 1 nieuws naar buiten gekomen. Dankzij de Steam-pagina van de game weten we nu ook de minimale en aanbevolen systeemeisen voor de pc-versie. Overigens is de port in handen van het Poolse QLOC, die tot dusver een uitstekende staat van dienst hebben. Gezien de trend van gebrekkige pc-releases is dat een grote opluchting.

Ongeacht de hardware moet je minimaal over Windows 10 (64-bit), DirectX 12 en 100Gb vrije ruimte beschikken. De verdere specificaties hebben we hierboven voor je neergezet. Helaas staat er (nog) niet bij in welke resolutie en instellingen je dan kunt spelen. Mortal Kombat 1 lanceert op 19 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.