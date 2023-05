Als je franchise lang genoeg bestaat, keer je vroeg of laat terug naar je punt van origine. Zo ook met Mortal Kombat, dat binnenkort het cijfer ‘1’ achter zijn naam plaatst om een verse start of reboot van het universum in te luiden. Die verse start mogen we letterlijk nemen, trouwens. In een recente ‘Kommunity chat‘ op Twitch (getranscribeerd door onze collega’s van TweakTown) liet geestelijke vader Ed Boon immers optekenen dat Mortal Kombat 1 volledig op zichzelf staat en dus geen rechtstreeks vervolg zal zijn op Mortal Kombat 11.

De nieuwste telg in de reeks is dus het perfecte instappunt voor nieuwkomers, maar zal ook voor fans van het eerste uur een toffe ervaring worden. Bekende personages zullen immers in nieuwe rollen terugkeren, zodat Mortal Kombat 1 voor iedereen een hele belevenis wordt.

[In Mortal Kombat 1, we’re] really at the beginning of a universe, in a sense. It is not a continuation of the Mortal Kombat 11 story. Again, the characters have completely different roles in this new timeline, and we really wanted to kind of punctuate that, and emphasize that with our title.”

“This is Mortal Kombat 1. It’s a brand new beginning, you’re going to be seeing these characters re-introduced with new roles and new relationships with each other. That’s the main catalyst for calling it Mortal Kombat 1.”