Een grote verrassing is het niet, maar tijdens de PlayStation Showcase is vanavond de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater officieel aangekondigd. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 een nog niet genoemde studio. Het is echter nog onduidelijk of de game ook naar andere platformen komt, zoals eerder gesuggereerd werd.

Bij de aankondiging hoort natuurlijk ook een trailer en die kan je hieronder bekijken. De game heeft nog geen releasedatum gekregen, maar de remake komt in ieder geval naar de PlayStation 5 en mogelijk dus ook andere platforms.