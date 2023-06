Mortal Kombat 1 werd onlangs officieel door Warner Bros. Games en NetherRealm Studios aangekondigd, maar we moesten het nog zonder in-game beelden doen. Lang hebben we niet hoeven wachten, want tijdens de Summer Game Fest showcase heeft men de eerste gameplay foorage gedeeld.

We zien hierin keiharde actie die natuurlijk vertrouwd aanvoelt als je een beetje bekend bent met de franchise. Druk hieronder op play en geniet. Noteer 19 september in de agenda, vanaf die datum ligt Mortal Kombat 1 in de winkels voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.