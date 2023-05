Het is haast een zekerheid dat we vanavond tijdens de PlayStation Showcase meer van Marvel’s Spider-Man 2 gaan zien. Het is daarom vast niet toevallig dat Miles Morales nu ook in Fortnite opduikt. Nadat dit eerder al lekte, is hij nu aan de game toegevoegd.

Naast dat je hem als Miles Morales kunt vinden in Fortnite, is ook Spider-Man 2099 in de game beschikbaar. Deze twee komen beide terug in de geanimeerde film die volgende maand zal verschijnen.

Beide skins zijn in de Fortnite Shop te vinden, samen met allerlei accessoires die natuurlijk aan Spider-Man gelinkt zijn. Check hieronder een trailer.