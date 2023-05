In Remnant II kun je kiezen uit verschillende personages. Een daarvan is ‘The Challenger’ en deze wordt voorgesteld in een nieuwe video.

Voor spelers die niet graag al te ver hun vijanden willen aanvallen, is The Challenger ideaal. Deze klasse draagt zware bepantsering en heeft perks die allemaal draaien om tegenstanders maximale schade toe te brengen. Dit en meer informatie over The Challenger kun je bekijken in de video hieronder.