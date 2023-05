De naam Final Fantasy is voor lange tijd onlosmakelijk verbonden geweest met PlayStation, totdat Square Enix besloot om de reeks vanaf Final Fantasy XIII multiplatform te maken.

De Japanse ontwikkelaar en uitgever is echter wat selectiever geworden in het kiezen van platforms, zo verscheen de remake van Final Fantasy VII vooralsnog alleen voor de PlayStation en later voor pc en het aankomende Final Fantasy XVI zal waarschijnlijk datzelfde pad gaan bewandelen.

Dat is niet zonder reden, aldus producent Naoki Yoshida. Tegenover Game Informer vertelt Yoshida dat Final Fantasy een belangrijke franchise is voor het bedrijf en dat ze bij de ontwikkeling meerdere partijen benaderen en naar hun aanbiedingen luisteren.

De producent vertelt vervolgens dat ze naar zowel de aanbiedingen van Sony als Microsoft hebben gekeken, maar dat het ondersteunen van de ontwikkeling uiteindelijk één van de doorslaggevende factoren is geweest om met Sony in zee te gaan, het was simpelweg beter voor het project.