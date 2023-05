Cat Quest en diens vervolg wisten beide een erg leuke ervaring voor te schotelen. Was je ook fan van deze titels, dan kan je volgend jaar met een nieuw deel aan de gang.

Cat Quest: Pirates of the Purribean volgt de succesformule van de eerste twee delen en voegt daar meer aan toe. Zo kan je nu varen en vechten met een schip en het vechtsysteem is flink onder handen genomen. Het spel komt in 2024 uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Om je een idee te geven wat het nieuwste deel in de serie te bieden hebt is er een trailer verschenen. Deze kan je hieronder bekijken.