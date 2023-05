Square Enix heeft tijdens de PlayStation Showcase hun nieuwste titel onthuld: Foamstars. Deze PvP shooter onderscheidt zich door het gebruik van schuim, veel schuim.

In Foamstars strijden twee teams tegen elkaar in een afgesloten arena. Elk personage heeft zijn eigen wapen, maar voor allen geldt dat ze gebruik kunnen maken van schuim. Dit kan je in de arena rondschieten om bijvoorbeeld een muur op te werpen als verdediging of een glijbaan te maken om sneller van A naar B te komen.

Foamstars is aangekondigd voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Wanneer de PvP shooter zal verschijnen is nog niet bekend. Wel is er een video te zien van het spel en deze kan je hieronder bekijken.