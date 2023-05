Sony bewaarde Spider-Man 2 tijdens de PlayStation Showcase eerder deze week als laatste klap op de vuurpijl en pakte daarmee groot uit. De lange gameplay trailer die we voorgeschoteld kregen gaf een goede kans om de verschillen tussen Marvel’s Spider-Man 2 en diens voorgangers te zien.

YouTuber ElAnalistaDeBits heeft de gameplay van Spider-Man 2 naast die van de eerste Spider-Man-game van Insomniac gelegd en merkt daarin een groot aantal verbeteringen. Zo is New York City anders vormgegeven, beweeg je een stuk sneller in Spider-Man 2 en is de kwaliteit van schaduwen verbeterd. De webben die je afschiet hebben nu zelfs een eigen schaduw. De verbeteringen brengen in het geval van de hogere bewegingssnelheid wel wat kleine probleempjes met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld meer pop-in.

Benieuwd naar wat voor veranderingen je al kon spotten in de Spider-Man 2 gameplay showcase? Bekijk dan de vergelijking hieronder.