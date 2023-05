Het wil niet echt vlotten met de ontwikkeling van Homeworld 3. De game zou oorspronkelijk eind 2022 verschijnen, maar werd uitgesteld naar de eerste helft van 2023. Ook deze ‘release window’ zal niet worden gehaald.

Gearbox laat via Twitter weten dat het voornaamste doel voor Homeworld 3 is dat het de kwaliteit evenaart van zijn voorgangers. De game begint daar in de buurt van te komen, maar er is meer tijd nodig om aan dit doel te voldoen. Homeworld 3 wordt daarom uitgesteld naar februari 2024.