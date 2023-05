SEGA en ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio hebben op Twitter een Like a Dragon Showcase aangekondigd. De presentatie vindt plaats op 15 juni en als je het evenement live wilt meemaken, dan moet je extra vroeg je wekker zetten. De showcase is namelijk om 04:00 uur op 16 juni onze tijd te bekijken.

Get ready for RGG Summit Summer 2023! 📅 June 15

⏰ 11PM ET / 8PM PT

📺 Stay tuned for live stream details#RGGStudio#RGGSummitSummer2023 pic.twitter.com/01WYJ4uAqI — RGG Studio (@RGGStudio) May 28, 2023

Het is nog onduidelijk wat we mogen verwachten, maar aangezien Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nog dit jaar moet uitkomen zullen we op zijn minst daar meer van krijgen te zien. Wellicht krijgen we ook nog iets meer dan alleen een kleine teaser van Like a Dragon 8 .