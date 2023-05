Street Fighter 6 ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels en Capcom brengt met deze game na de Resident Evil 4 Remake weer een buitengewoon goede game uit. Zo heb je al in onze review kunnen lezen dat we zeer te spreken zijn over de titel en wij zijn zeker niet de enige.

Het embargo op reviews is inmiddels opgeheven en daarmee hebben we een mooi overzicht van cijfers die tot dusver aan de game gegeven zijn. Street Fighter 6 krijgt meerdere keren de perfecte score, waardoor het gemiddelde ruim boven de 9.0 ligt.

Het laagste cijfer is op dit moment een 6.0, wat samen met één 7.0 opvallende ‘lage’ uitschieters zijn. Feit is dat Street Fighter 6 een goede game is die elke liefhebber van het genre blind kan aanschaffen.

Comicbook.com – 10

Gaming Nexus – 10

VG247 – 10

Dexerto – 10

Wccftech – 10

GamesBeat – 10

TheGamer – 10

GamesRadar+ – 10

GamesHub – 10

God is a Geek – 10

Hey Poor Player – 10

Inverse – 10

Noisy Pixel – 10

Screen Rant – 10

TheSixthAxis – 10

TRG – 10

Twinfinite – 10

VGC – 10

COGConnected – 9.6

But Why Tho? – 9.5

Multiplayer.it – 9.5

Game Informer – 9.5

Atomix – 9.5

Generación Xbox – 9.5

The Games Machine – 9.5

SpazioGames – 9.5

Destructoid – 9.5

GamingTrend – 9.5

Areajungones – 9.5

GameGrin – 9.5

MeriStation – 9.2

Hobby Consolas – 9.2

SomosXbox – 9.0

Pure Xbox – 9.0

Digital Trends – 9.0

Gfinity – 9.0

Siliconera – 9.0

PlayStation Universe – 9.0

Metro GameCentral – 9.0

GamingBolt – 9.0

LevelUp – 9.0

GRYOnline.pl – 9.0

Game Rant – 9.0

Jeuxvideo.com – 9.0

PlayStation Lifestyle – 9.0

IGN – 9.0

GameSpot – 9.0

Push Square – 9.0

Attack of the Fanboy – 9.0

CGMagazine – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

Shacknews – 9.0

The Loadout – 9.0

GAMES.CH – 8.9

Checkpoint Gaming – 8.5

Eurogamer – 8.0

Game Revolution – 8.0

NPR – 8.0

The Enemy – 8.0

GamersRD – 7.9

Cubed3 – 7.0

We Got This Covered – 6.0

Street Fighter 6 verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.