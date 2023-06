Onlangs kondigde uitgever Devolver Digital aan dat ze in juni met een nieuwe showcase zouden komen, maar specifieke details ontbraken nog. Die details zijn nu wel gegeven, zo staat de Devolver Digital 2023 Showcase gepland voor 8 juni om middernacht. Dit volgt dus 3 uur na de start van de Summer Game Fest kick-off van Geoff Keigley.

De officiële titel is Devolver Direct: The Return of Volvy en deze uitgever kennende, zal het weer een weirde aangelegenheid worden vol met allerlei titels van wat kleinere ontwikkelaars. Games die zoal de revue zullen passeren zijn The Plucky Squire, The Talos Principle 2, Wizard with a Gun, Skate Story en meer.

Althans, dat is wat ongeveer de verwachting is. Voor alles wat deze uitgever in de pijplijn heeft zitten raden we je aan een notitie in je agenda te plaatsen voor de nacht van 8 op 9 juni 2023. Naar verwachting duurt de showcase ongeveer een uurtje.