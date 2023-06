Er gaan al even geruchten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe map voor Call of Duty: Warzone 2.0. Deze map zou in Nederland liggen en de naam ‘Vondel’ hebben. Ook is er al een afbeelding opgedoken van een vroege versie, die snel door Activision offline werd gehaald wat eigenlijk een indirecte bevestiging is.

Het vierde seizoen van Call of Duty: Warzone 2.0 laat niet al te lang meer op zich wachten en nu dat dichterbij komt, duiken er nieuwe details op. Zo zou het vierde seizoen op 14 juni van start moeten gaan, wat ook gelijk het moment is waarop deze nieuwe map gelanceerd wordt.

Volgens een bericht van CharlieIntel zou deze map gemaakt zijn door Beenox. De omvang is groter dan Ashika Island, maar de map is wel kleiner dan Al Mazrah. Ook zou er geen intentie zijn om Al Mazrah weg te halen, waardoor er als het ware twee grotere maps in Warzone 2.0 beschikbaar zullen zijn, wat een unicum voor de franchise is.

Doordat Vondel naar alle waarschijnlijkheid in Amsterdam is gesitueerd, krijgen we een flink andere map voor onze kiezen dan de twee reeds beschikbare maps. Volgens Twitteraar Task Force Leaks bestaat de map uit de volgende ‘Points of Interest’:

Aquarium

City Hall

Fire Station

Nieuwe Stadspoort

Old Museum

Floating House

University

New Museum

Police Station

Stadium

Cruise Terminal

Train Station

Gezien het niet lang meer duurt vooraleer het nieuwe seizoen van start gaat, zouden we op relatief korte termijn meer over Vondel moeten gaan horen. Mits de geruchten tot dusver allemaal correct zijn natuurlijk.