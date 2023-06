Square Enix heeft enige tijd geleden al bekendgemaakt dat Final Fantasy XVI een demo zou krijgen voor de release, maar wanneer bleef de vraag. Oplettende Reddit-gebruikers hebben nu echter een listing gespot in de PlayStation Store van deze demo, hoewel de demo an sich nog niet te downloaden is.

Het is een apart gezicht. Een van de desbetreffende Reddit-gebruikers heeft een screenshot geplaatst waarin valt te zien dat hij de demo wel al in zijn bibliotheek heeft kunnen zetten, maar hij is nog niet te downloaden. De demo zal waarschijnlijk over niet al te lange tijd beschikbaar zijn, gezien Final Fantasy XVI al op 22 juni verschijnt.

Wellicht dat de demo releasedatum aangekondigd wordt tijdens Summer Game Fest, waarvan de showcase volgende week zal plaatsvinden.