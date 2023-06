Special | De grote broer: Netgear Orbi (RBKE963) – Eerder dit jaar bespraken we al een van de Netgear Orbi producten in een special, specifiek die met modelnummer RBK863SB. Die set beviel ons dusdanig goed dat we vanzelfsprekend nieuwsgierig waren geworden naar het neusje van de zalm in de Netgear line-up. Zoals we in de eerdere special al benoemden vonden we het erg jammer dat de RBK863SB geen ondersteuning voor Wi-Fi 6E met zich meebracht, iets wat de RBKE963 die we vandaag bespreken wél heeft. Is met Wi-Fi 6E draadloos online gamen nu dan écht daar, of pakken we er toch maar weer de boor en trekveer bij voor die felbegeerde bekabelde verbinding? Na een aantal weken testen hebben we een conclusie kunnen trekken.

Beetje van hetzelfde

In onze vorige special hebben we al uitgebreid besproken wat we in de doos van die set Orbi’s aantroffen en dat is met dit Wi-Fi 6E model niet veel anders. Een router, twee satellieten inclusief alle bijbehorende kabels en adapters. Het uitpakken van dit pakket voelde an sich als een ‘premium experience’ en daarmee zet Netgear in ieder geval de toon voor zijn Orbi producten. We plaatsten de router en de bijbehorende satellieten en gingen aan de slag met de Netgear Orbi-app op een iPhone 14 Pro om de installatie te doorlopen. Alle lof voor Netgear hoe makkelijk deze installatie gaat via de app. Je hoeft geen neefje met wat kennis van IT erbij te halen om dit mesh-systeem op te zetten. Wel is de plaatsing van de router en de satellieten iets waar je rekening mee moet houden.



Even een kleine situatieschets: de ondergetekende woont in een vrij jonge woning (opgeleverd in 2019) wat dus betekent dat er kosten noch moeite zijn bespaard op het gebied van isolatie. De vorige router stond aangesloten in de woonkamer om een zo’n goed mogelijk bereik te krijgen in de voornaamste plek waar het er toe doet. Initieel plaatsten we de router dan ook in de woonkamer, een van de satellieten op de slaapkamer en de ander op zolder om zo het hele huis te kunnen dekken qua Wi-Fi bereik. We pakten de Orbi-app erbij en begonnen met de draadloze installatie om tot de conclusie te komen dat de satelliet op zolder geen thuis gaf. Beide satellieten moeten namelijk verbinding kunnen krijgen met de router om een stabiele verbinding op te kunnen zetten.

Gelukkig zit het modem en dus ook de hoofdaansluiting in de meterkast. Na een klein beetje beunhazen in de meterkast plaatsten we de router daar en doorliepen we de installatie via de Orbi-app opnieuw zonder verdere problemen. Het is ook voor de Orbi’s dus een lastige opgave om door twee betonnen vloeren een verbinding richting zolder te kunnen krijgen. De meterkast zit echter direct langs het trappengat waardoor het signaal wat meer ademruimte krijgt. Verwacht dus geen draadloze wonderen van deze set, maar bij de juiste plaatsing is de ervaring die je daarna krijgt haast wel een wonder te noemen.

Draadloze prestaties

De set zou in zijn totaliteit zo’n 600 vierkante meter aan Wi-Fi bereik moeten kunnen genereren, waarbij de router en de satellieten individueel zo’n 200 vierkante meter moeten kunnen bedienen. Dit optimale bereik is natuurlijk enkel haalbaar in ideale scenario’s waarbij je geen interferentie hebt van andere Wi-Fi netwerken of dikke lagen isolatie. Dat laatste is in ons scenario dus wel een factor die meespeelt. Desalniettemin zijn we erg onder de indruk van het bereik gezien alle hordes die de Orbi’s bij ons moeten doorlopen. Zelfs tot ver voorbij de achtertuin, op het parkeerterrein wisten zowel smartphones als laptops nog verbinding te krijgen met het netwerk. En zelfs nog op een behoorlijke snelheid.

Binnenshuis weten de Orbi’s een fantastische draadloze snelheid door te geven. Na een aantal metingen op smartphone en laptop kwamen we gemiddeld op een downloadsnelheid van 800mbit uit. De upload kwam dichter bij de maximale snelheid en wist gemiddeld zo’n 950mbit vast te houden over Wi-Fi. Met Wi-Fi 6E werden we echter helemaal van onze stoel geblazen. Middels een USB ontvanger met Wi-Fi 6E ondersteuning hebben we ook de pc een tijdje draadloos gebruikt. Dat leverde een erg goede en zeer stabiele online game ervaring op. Naast dat de download en upload gemiddeld zo’n 980mbit wisten vast te houden was ook de ping in een paar potjes Counter Strike: Global Offensive met 19ms slechts 4ms hoger dan via de bekabelde verbinding.



Ook buitenshuis wisten we nog aardige snelheden te noteren. In de tuin, met de deuren en ramen van de woning dicht, wisten we nog gemiddeld zo’n 400mbit qua download te halen via de laptop. Helemaal op de rand van het bereik van de Orbi’s noteerden we nog steeds zo’n 100mbit wat absoluut niet verkeerd is. De draadloze prestaties van deze set Orbi’s is uitmuntend te noemen, wat ook wel mag gezien het prijskaartje. De set is met een adviesprijs van € 1899,99 alles behalve een koopje. Als je de prestaties van deze set vergelijkt met een router van een paar honderd euro snap je echter wel waar de prijs vandaan komt. De Netgear Orbi RBKE963 levert absolute topprestaties.

Draadje er in

De router van de Orbi set is uitgerust met een 10gbit WAN-poort, een 2.5gbit netwerkpoort en drie gigabit netwerkpoorten. Dat gedeelte is dan wel wat karig te noemen. Als we in de toekomst snelheden van 10gbit thuis kunnen ontvangen, dan kunnen de Orbi’s dat via een bekabelde verbinding niet leveren en ben je puur op de Wi-Fi aangewezen. Vooralsnog is een enkele gigabit zo’n beetje de hoogste snelheid die je bij de meeste providers kan krijgen, maar als je een topproduct in huis haalt mag je wel wat future-proofing verwachten, vooral omdat er op consumenten gerichte routers op de markt zijn die in ieder geval meer dan één zo’n 10gbit aansluiting hebben. Een aansluiting die ook ontbreekt, die je op veel andere routers wel aantreft, is een USB-poort.



Gezien de ondergetekende zijn pc-setup op zolder heeft staan was er al een kabel aanwezig richting de zolder. We hebben de gigabit switch daar verwijderd en de satelliet op zolder gebruikt als netwerk switch. Met de bestaande gigabit verbinding ging dit vanzelfsprekend zonder problemen. De draadloze snelheid op zolder werd er alleen niet echt sneller van. Gemiddeld kwamen we nog steeds op zo’n 800mbit uit en via Wi-Fi 6E nog steeds 950mbit. Zonder kabel tussen router en satelliet hebben we ook een kabel van satelliet naar de pc gebruikt. Op die manier kwamen we gemiddeld op zo’n 900mbit uit en de ping in Counter Strike: Global Offensive kwam op zo’n 19ms uit.

De absolute top

In onze vorige special gericht op de Netgear Orbi RBK863SB haalden we al aan dat het ontbreken van Wi-Fi 6E erg zonde was. De Orbi line-up biedt deze mogelijkheid dus wel, maar met een meerprijs van € 600,-. Met een adviesprijs van € 1899,99 laat de Netgear Orbi RBKE963 wel duidelijk zien dat het vertrouwen heeft in zijn prestaties. En terecht, want de draadloze prestaties van dit mesh-systeem zijn fantastisch. Een bovengemiddeld Wi-Fi netwerk in een modern huis met stevige isolatie is met het trekken van kabels te realiseren, maar aan deze Orbi’s hoefde voor ons geen kabeltje te pas te komen. Je moet alleen even opletten met de plaatsing van de router, zodat beide satellieten de router kunnen vinden.



Zijn er dingen die beter hadden gekund? Absoluut. Net als de Netgear Orbi RBK863SB heeft ook de RBKE963 slechts één 10gbit poort en schittert ook een USB-poort in afwezigheid. Voor een meerprijs van € 600,- hadden er wat ons betreft ook nog wel wat snellere netwerkpoorten bij gekund in plaats van enkel Wi-Fi 6E. Nu zijn er verder ook geen andere huis, tuin en keuken mesh-systemen die dit wel hebben, maar de Netgear Orbi RBKE963 is zo ver wij kunnen zien het duurste non-professionele mesh-systeem op de markt. Het had ze dus wel gesierd. Daarentegen werkt de Orbi-app gewoonweg als een zonnetje en zijn de prestaties in het huidige klimaat inderdaad top of the line te noemen. Wi-Fi is een erg storingsgevoelige techniek, maar als je het geld er voor hebt durven we te stellen dat je met de Netgear Orbi RBKE963 de beste Wi-Fi in huis haalt die je je maar kan wensen.