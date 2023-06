Na een periode van afwezigheid zal Telltale Games eind volgende maand zijn terugkeer vieren met The Expanse: A Telltale Series. Er is een nieuwe trailer verschenen die meer informatie geeft over het overkoepelende verhaal.

The Expanse: A Telltale Series is gebaseerd op de gelijknamige tv-serie. In de game staat Camina Drummer centraal en samen met haar bemanning moeten ze een schat zien te vinden. Het is echter verre van een gemakkelijke missie.

De nieuwe trailer kan je hieronder bekijken.