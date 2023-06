The Crew 2 is inmiddels al een vrij oude titel en het is tijd voor een vervolg. Dat vervolg krijgen we ook, want later dit jaar mogen we The Crew: Motorfest verwachten. Deze game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Tijdens Ubisoft Forward over dik een week krijgen we meer van de game te zien, maar voor het zover is zijn er al wat details gelekt. Zo schrijft Insider Gaming dat de game is voorzien van maar liefst 566 verschillende voertuigen. Een flink aantal.

Van dit totale aanbod is 80 tot 90% overigens afkomstig uit The Crew 2, dus het gros zou voor de spelers herkenbaar moeten zijn. Sterker nog, spelers zouden zelfs de optie krijgen bij de start van het spel om de voertuigen te importeren. Oftewel, je hebt gelijk je hele wagenpark tot je beschikking.

Als je het liever gaandeweg vrijspeelt is dat ook een optie. Tot slot stelt het artikel dat naast vierwielers ook motoren, boten en vliegtuigen hun opwachting zullen maken. Het ziet er dus naar uit dat The Crew: Motorfest, mits dit klopt, vooral voortborduurt op de fundering van The Crew 2.