De laatste jaren heeft Capcom de Resident Evil-serie weer helemaal terug op de kaart gezet, mede dankzij een aantal ijzersterke remakes van de oudere titels. Inmiddels hebben we remakes gehad van Resident Evil 2, 3 en 4. Daarnaast is er nog de remaster van de remake van het eerste deel. Gezien het succes is het natuurlijk niet raar dat Capcom wilt weten welke Resident Evil remakes jullie nog meer willen zien.

Mocht jij jouw mening willen laten horen, vul dan de enquête in. Aangezien we onlangs van Resident Evil 4 Remake hebben mogen genieten, lijkt een remake van deel 5 het meest voor de hand liggend. Echter vragen fans al jaren om remake van Resident Evil: Code Veronica, dus het kan nog alle kanten op. Persoonlijk zie ik het liefst een moderne interpretatie van Resident Evil Outbreak, echter is die kans wel erg klein.