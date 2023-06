Begin april werden er registraties van nieuwe Xbox Series opslagkaarten gevonden in de database van retailer Best Buy. Sindsdien hebben we er weinig van vernomen, maar de kans is vrij groot dat deze opslagkaarten tijdens de aankomende Xbox Showcase officieel uit de doeken worden gedaan.

Bekend leaker Billbil-kun heeft op Twitter gemeld dat de Western Digital opslagkaarten in twee varianten verschijnen: 512GB en 1TB en dat ze zondag aangekondigd worden. Dan horen we waarschijnlijk de prijs en releasedatum. Ook zijn er afbeeldingen gelekt, die eens te meer zekerheid aan het gerucht geven.

@almadweb EXCLUSIVE

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨

Western Digital Expansion Card for #Xbox SSD will be available in two sizes, 512GB and 1TB

He thinks it should be announced in June 11th, 2023

1 month of Game Pass Ultimate is included

(Verified by billbil-kun)https://t.co/x7H6r6LbQg

— billbil-kun (@billbil_kun) June 2, 2023