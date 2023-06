Sinds afgelopen vrijdag plaatst het Twitter account van Final Fantasy VII iedere dag een tweet waarin een vraag wordt beantwoord over Final Fantasy VII Rebirth, het vervolg op Final Fantasy VII Remake. De vraag van vandaag is: “Moet ik Final Fantasy VII Remake spelen om te kunnen genieten van Final Fantasy VII Rebirth?”.

Het antwoord op deze vraag komt van Final Fantasy VII Rebirth co-director Motomu Toriyama. Hij stelt dat spelers die Final Fantasy VII Remake niet hebben gespeeld “volledig kunnen genieten” van het aankomende vervolg. Het ontwikkelteam zou “voorbereidingen” hebben getroffen om dit mogelijk te maken voor spelers die FF VII Remake niet hebben gespeeld.

Wat die voorbereidingen precies zouden moeten zijn is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een samenvattingsvideo aan het begin van het spel of flashbacks van de gebeurtenissen in het vorige deel. We zullen er hopelijk snel achter komen, met deze dagelijkse vraag-en-antwoord tweets lijkt het er namelijk op dat Square Enix aan het aftellen is naar Summer Game Fest. Dat zal namelijk dag zeven zijn in deze reeks aan nieuwe informatie.

Final Fantasy VII Rebirth staat gepland voor een release aankomende winter. Volgens de ontwikkelaar gaat de ontwikkeling nog volgens planning en wordt er nu gewerkt aan het bepalen van een specifieke releasedatum. Final Fantasy VII Rebirth zal vooralsnog alleen beschikbaar zijn voor PlayStation 5.