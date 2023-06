Dead Cells wist bij de lancering meteen veel indruk te maken. Nieuwe verkoopcijfers laten zien dat het spel nog steeds weet te bekoren. Er zijn nu namelijk meer dan 10 miljoen exemplaren van de roguelike metroidvania-titel verkocht.

De kans is groot dat dit aantal binnenkort weer flink gaat stijgen, want op 11 augustus van dit jaar komt er een native PlayStation 5-versie uit. Dead Cells zal voorlopig ook nog ondersteuning krijgen. Motion Twin laat weten dat ze in ieder geval tot 2025 het spel blijven voorzien van updates en nieuwe content.