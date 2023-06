Tijdens de PlayStation Showcase van een kleine twee weken terug kregen we een uitgebreide blik op Marvel’s Spider-Man 2. Helaas werd er geen releasedatum bekendgemaakt na afloop van de presentatie en gezien de game ergens dit najaar moet verschijnen, is dat toch wat opmerkelijk.

In een interview met The Washington Post heeft creative director Bryan Intihar nu iets meer duidelijkheid gegeven over waarom de releasedatum nog niet is aangekondigd. Volgens hem wil Insomniac er zeker van zijn dat de game uitkomt op de datum die ze willen aankondigen en zolang die zekerheid er niet is, houden ze de release nog even in nevelen gehuld.

“It’s really just making sure that we’re really confident that when we announce the date, we’re going to hit it. It’s really just about that.”

Met andere woorden: de game staat voor ergens later dit jaar, maar de definitieve datum is nog wat troebel omdat de ontwikkelaar niet 100% zeker weet op dit moment of ze dat gaan halen. Om teleurstelling te voorkomen, zullen ze de releasedatum dus pas later aankondigen.