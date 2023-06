Volgende maand kunnen Nintendo Switch-eigenaren aan de slag met Pikmin 4. Tot op heden hebben we nog niet zoveel gezien, maar nu is er een video verschenen waarin een nieuwe feature van het spel wordt getoond.

In Pikmin 4 kun je voor het eerst in de serie een geheel eigen personage maken. Als je niet zo creatief bent, kun je er ook voor kiezen om de game een willekeurige held te laten maken. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe dit er in de game uitziet.