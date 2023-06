Er is een nieuwe Jumanji-game op komst. Outright Games heeft Jumanji: Wild Adventures aangekondigd, dat een vervolg is op Jumanji: The Game. Net zoals het vorige deel zal Wild Adventures een multiplayer avontuur zijn, waarin je in de schoenen kan stappen van personages Dr. Smolder Bravestone, Franklin Finbar, Professor Shelly Oberon en Ruby Roundhouse.

Volgens de ontwikkelaar zal je het opnemen tegen formidabele bazen en op avontuur gaan op enorm grote locaties. Het spel is vier keer zo groot als het eerste deel en is geschikt om zowel in je eentje als met maximaal drie anderen te spelen in de lokale coöp modus.

Het spel zal vanaf 3 november beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.