Vorige week werd de gratis ‘San Andreas Mercenaries’ update aangekondigd voor GTA Online. We mogen hier best enthousiast over zijn, want het wordt een grote update met veel nieuwe content. Volgende week kunnen we ermee aan de slag, maar om ons wat warm te maken, heeft Rockstar nu ook een korte trailer vrijgegeven.

De trailer focust zich voornamelijk op gevechten vanuit de lucht: destructieve vliegtuigen en jets zullen dan ook een centraal element vormen in deze update. De omschrijving luidt als volgt: