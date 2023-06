Er zijn al een aantal video’s verschenen van Remnant II, waarin verschillende omgevingen worden getoond. Deze trend wordt voortgezet met de nieuwste video van de action-RPG van Gunfire Games.

Ditmaal worden Ward 13 en The Labyrinth getoond. Ward 13 is een veilige plek voor overlevenden, en The Labyrinth is een mysterieuze plek die op instorten staat. Hieronder kun je checken hoe deze omgevingen eruitzien.