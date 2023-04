Remnant 2 is een direct vervolg op de eerste game uit 2019 en bouwt voort op de prima basis van de vorige game. Er zijn nieuwe Archetypes – soortgelijk aan klassen – en de wereld wordt nu compleet willekeurig gegenereerd volgens een vernieuwd systeem. Beide games spelen zich af in de fictieve wereld van Yaesha, maar in de eerste game kregen we daar niet heel van te zien.

In deze nieuwe trailer worden veel meer omgevingen van Yaesha getoond, wat een mooie verandering is ten opzichte van het origineel. Zo zien we verloren ruïnes, verwoeste tempels, dorre bossen en nog veel meer gebieden. De tinten grijs en rood zijn overal in de gebieden terug te zien en dat past goed bij de sfeer van de game. Hieronder kun je de verschillende gebieden uit Remnant 2 bekijken.

De game verschijnt deze zomer voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.