De Madden NFL-serie is al jarenlang beschikbaar voor consoles en pc, maar pc-gamers hebben nooit dezelfde game kunnen spelen als de huidige generatie spelcomputers. Met Madden NFL 24 zal daar eindelijk verandering in komen.

Electronic Arts heeft officieel bevestigd dat Madden NFL 24 zal worden uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series-consoles en pc. De game zal op 18 augustus verschijnen. Het nieuwste deel in deze langlopende sportserie zal spelers hebben met betere proporties en er zijn verbeteringen doorgevoerd in het tackelen en gooien van de bal, waaronder meer animaties.

Het nieuwste deel ondersteunt cross-platform multiplayer voor pc en de huidige generatie consoles. Hierdoor zal de pc-versie dezelfde functies en spelmodi hebben als de versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, iets wat voor het eerst in de serie mogelijk is. Ditmaal zullen de vorige generatie consoles beperktere mogelijkheden hebben. Zo zal bijvoorbeeld de Superstar Mode daar niet beschikbaar zijn.

De onthullingstrailer van Madden NFL 24 is hieronder te bekijken. Deze toont ook de ‘cover athlete’, namelijk Josh Allen, quarterback van de Buffalo Bills.