We zitten al geruime tijd te wachten op de remake van Prince of Persia: The Sands of Time, die na de onthulling vrij veel kritiek kreeg en terug naar de tekentafel ging. Hoe het er met die game voor staat is nog altijd niet duidelijk, maar Ubisoft heeft ondertussen een nieuw deel aangekondigd.

De nieuwe game is Prince of Persia: The Lost Crown, die op 18 januari 2024 verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Uit de beelden valt op te maken dat ze echt terug naar de roots gaan, want het doet heel erg denken aan de klassiek Prince of Persia.

Tijdens Ubisoft Forward aanstaande maandag zullen we meer te horen en zien krijgen.