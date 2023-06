Vorig jaar juni werd The Lord of the Rings: Return to Moria aangekondigd voor de pc. Tijdens Summer Game Fest werd bekendgemaakt dat deze game ook zal verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

The Lord of the Rings: Return to Moria is een survival RPG, waarin je de controle krijgt over een clan van dwergen. Zij gaan op zoek naar de overblijfselen van hun vaderland, dat diep onder de grond begraven ligt.

De game staat gepland voor deze herfst en het is de bedoeling dat het spel gelijktijdig op alle platformen wordt uitgebracht. Een nieuwe gameplayvideo laat alvast wat beelden zien van The Lord of the Rings: Return to Moria.