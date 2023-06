Er zijn soms games die vol trots worden aangekondigd om er vervolgens jaren over te doen om daadwerkelijk in de schappen te belanden. Witchfire is daar één van. Deze roguelite first-person shooter zal dit jaar eindelijk speelbaar zijn, maar er zit wel een addertje onder het gras.

Witchfire werd in 2017 aangekondigd, maar daarna werd het voornamelijk stil rondom deze game. Als je dacht dat de roguelite shooter nooit het daglicht zou zien, dan heb je het mis. Op 20 september van dit jaar kun je het spel toch echt spelen. Het is echter alleen een early access-versie. De volledige game laat dus nog op zich wachten.

Er is ook een trailer vrijgegeven om de aankondiging van de early access-versie van Witchfire te vieren, en je kunt die hieronder bekijken.