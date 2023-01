Witchfire is nu al enkele jaren in ontwikkeling en er verschijnt slechts mondjesmaat nieuws over de titel. Deze dark-fantasy first-person shooter maakte destijds in 2017 een prima indruk en in de tussentijd is er in dat opzicht niet veel veranderd. Ontwikkelaar The Astronauts heeft nu namelijk eindelijk weer wat van de game getoond en dat met een goede reden.

Bij veel shooters wordt er namelijk ingeleverd op de grafische kwaliteit om de framerate stabiel te houden. Dat wil de ontwikkelaar niet en daarom wordt er gebruikgemaakt van NVIDIA’s DLSS 3 technologie. Met behulp van deze technologie kan zowel de grafische kwaliteit als de framerate behouden blijven zonder in te leveren op één van deze punten.

Dit klinkt alleen maar positief en het resultaat van de DLSS 3 technologie zie je hieronder in de nieuwe trailer.