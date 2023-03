Witchfire, de dark fantasy shooter van ontwikkelaar The Astronauts, is inmiddels al enkele jaren in ontwikkeling, maar jammer genoeg nog steeds niet te spelen. Tijdens de Future Games Show Spring showcase liet deze chaotische titel zich echter opnieuw zien met een trailer én hoopvol nieuws.

De trailer is zo’n twee minuten lang en zit tjokvol gameplay. Hierbij wordt extra nadruk gelegd op de ‘spells’, waarvan er twee varianten zijn: light en heavy. Deze zijn gebaseerd op de vier elementen (water, aarde, vuur, lucht) en kunnen aaneengeschakeld worden voor maximale schade. De trailer eindigt met de boodschap dat een early access-versie binnenkort zal gelanceerd worden via de Epic Games Store. Een specifieke datum werd jammer genoeg nog niet gegeven.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder.