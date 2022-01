The Astronauts, de kleine onafhankelijk studio die doorbrak met The Vanishing of Ethan Carter, werkt al jaren aan hun nieuwe game Witchfire. Na een indrukwekkende trailer tijdens The Game Awards van 2017 is er maar mondjesmaat nieuwe informatie naar buiten gekomen. Tenminste, tot nu toe dan, wat in een flinke update op de officiële website komen we heel wat meer over de game te weten.

Zo is het de bedoeling dat de early access versie van Witchfire in het laatste kwartaal van dit jaar op de pc lanceert. Daarvoor is gekozen dankzij de roguelite insteek van de game, zodat alles voor de release beter gebalanceerd kan worden. Daarnaast hebben The Astronauts allerlei vragen van fans verzameld en beantwoord. Zo wordt er onder meer gepraat over de wereld van Witchfire, de gameplay, de wapens en de technieken die worden gebruikt.

De game wordt omschreven als een ‘dark fantasy roguelite shooter’, waarin je met unieke wapens en verboden magie op heksen jaagt. The Astronauts bestaat uit mensen die voorheen aan zowel Painkiller als Bulletstorm hebben gewerkt. Voor Witchfire wordt er vooral inspiratie uit het Soulsborne genre geput, maar de gameplay is uiteraard een stuk sneller.