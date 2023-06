Na het succes van The Crew en diens opvolger is het zo langzamerhand tijd voor een derde deel, die we later dit jaar krijgen met The Crew Motorfest. Tijdens de showcase van vanavond heeft Ubisoft beelden van de racegame gedeeld, waarmee we een goede indruk krijgen van wat we mogen verwachten.

De eerste trailer geeft een mooi, filmachtige introductie voor de game die er zeker mooi uit ziet. De tweede trailer zal jullie waarschijnlijk meer aanspreken, omdat we daar ook daadwerkelijk gameplay in terug zien. Hieronder kan je beide trailers bekijken. We hebben recent al kort even The Crew Motorfest kunnen spelen en in onze hands-on preview die we straks zullen publiceren zul je er meer over kunnen lezen.

The Crew Motorfest verschijnt op 14 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een nieuwe beta zal plaatsvinden van 21 juli tot 23 juli.