Recent kregen we al een kortere gameplay trailer te zien van Mortal Kombat 1, die je hier kan terugvinden. Nu krijgen we via IGN een 7 minuten durende gameplay trailer die een paar gevechten in de kijker zet in een 4K resolutie. De trailer toont ook hoe het Kameo-systeem, waarbij een tweede vechter deelneemt aan het gevecht om je te ondersteunen, er zoal uit gaat zien.

Op de game van NetherRealm Studios is het nog wel even wachten, aangezien de game verschijnt op 19 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Verder zal er ook een beta plaatsvinden in augustus, die beschikbaar zal zijn voor degenen die de game vooraf bestellen. Bekijk in de tussentijd zeker even de onderstaande trailer.