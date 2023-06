Tijdens de Xbox Games Showcase kondigde Ubisoft de game Star Wars Outlaws aan. Deze titel is al even in ontwikkeling bij Massive Entertainment en komt ook naar andere platformen. De trailer van gisteren liet nog niets van de game zelf zien, maar daar is vanavond tijdens Ubisoft Forward verandering in gekomen.

Zojuist hebben we een veel beter beeld van de gameplay gekregen, aangezien tijdens de showcase de eerste in-game footage getoond werd. Check het hieronder zeker even. Star Wars Outlaws is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game zal ergens in 2024 verschijnen.