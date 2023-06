Tijdens de PlayStation Showcase van een paar weken terug werd Dragon’s Dogma 2 officieel aangekondigd met een eerste trailer. Tijdens de Capcom Showcase van vannacht heeft de Japanse uitgever het moment aangegrepen om meer van de game te laten zien en er context bij te geven.

Het is als het ware een korte presentatie, waarmee je een goed beeld van het nieuwe avontuur krijgt qua gameplay. De nieuwe informatie en beelden kun je hieronder vinden. Helaas is er nog altijd geen releasedatum bekendgemaakt, dus het is afwachten wanneer de game precies uitkomt.