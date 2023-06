We mogen binnenkort aan de slag met het volgende deel in de Final Fantasy-reeks. Op 22 juni is Final Fantasy XVI verkrijgbaar en dat betekent dat Square Enix ons zo veel mogelijk van de game wil laten zien.

Daarom heeft men de onderstaande trailer met ons gedeeld, ditmaal geen CGI of in-game beelden, maar een live-action trailer waarin we Clive door Valisthea zien lopen. Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn van Final Fantasy XVI, dan kun je de demo natuurlijk eerst even spelen.

Hoe dan ook, Final Fantasy XVI lanceert op 22 juni voor de PlayStation 5.