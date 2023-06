Need for Speed: Unbound spelers opgelet. Volume 3 is aangekondigd, wat een update voor de racer is die allerlei nieuwe features, content en meer zal toevoegen. Volume 3 is vanaf 20 juni verkrijgbaar, zo laat de uitgever via persbericht weten en een trailer mag natuurlijk niet ontbreken.

De trailer kan je onderaan dit bericht bekijken, maar ook hebben we een algemeen overzicht met meer details. Zo zal deze update nieuwe races, events, playlists, uitdagingen, cosmetische items, auto’s en nog veel meer toevoegen.