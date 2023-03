Need for Speed: Unbound is nu al een paar maanden verkrijgbaar, maar het was een beetje stil wat betreft nieuwe content. Criterion Games heeft echter niet stilgezeten en heeft gewerkt aan een content update voor de game die zeer binnenkort zal verschijnen.

Het gaat hier om een gratis update die op 21 maart uitgerold wordt onder de noemer ‘VOL 2 Content Update’. Deze voorziet de game van nieuwe custom Lotus Emira Balmain Edition uit 2021. Hiervoor dien je drie playlists te voltooien. Ben je lid van EA Play, dan ontvang je ook nog de Nissan Fairlady ZG 1971.

Andere toevoegingen zijn 40 nieuwe dagelijkse uitdagingen, waarvan 15 volledig nieuw zijn. Daarnaast zien we vier nieuwe Endurance evenementen verschijnen en er worden 30 Hot Laps toegevoegd. Qua playlists mogen we Rumble en Race verwachten, de huidige playlist zal worden ververst.

Om een indruk van de nieuwe content te krijgen check je de onderstaande trailer.