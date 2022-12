Need for Speed: Unbound is niet de beste racegame van het jaar, maar het kan wel gezien worden als één van de betere delen in de franchise. Zeker als we naar de afgelopen jaren kijken. Nu Criterion Games de game heeft afgeleverd, kijken we uit naar volgend jaar. Dan zal de ontwikkelaar meer over de toekomstplannen bekend gaan maken.

Opvallend is echter dat er een lichte leegloop is ontstaan bij de ontwikkelaar. GamesIndustry.biz meldt namelijk dat vijf personen in relatief hoge positie bij de studio zijn vertrokken. Het gaat om Matt Webster (de algemeen manager), Pete Lake (executive producer), Alan McDairmant (hoofd ontwikkeling), Steve Uphill (hoofd content) en Andrei Shires (senior technical director).

Deze personen zijn bij de ontwikkelaar vertrokken om nieuwe kansen te ontdekken buiten Electronic Arts. Dit vijftal heeft ook meer dan een decennium bij de ontwikkelaar gewerkt met Matt Webster die de kroon spant met maar liefst 23 jaar.