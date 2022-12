Need for Speed: Unbound is pas een aantal weken uit, maar zowel fans als de ontwikkelaars kijken al uit naar wat de toekomst in petto heeft voor de arcade racer. Voor nieuws hierover zullen we echter nog heel even moeten wachten, aldus EA community manager Jeff Braddock.

In een bericht op de Need for Speed reddit-pagina liet Braddock weten dat het ontwikkelteam een korte vakantie neemt. Eind januari zal het team naar buiten komen met nieuwe info en updates voor de komende maanden, zoals de introductie van nieuwe social features.

De aankomende updates voor Need for Speed: Unbound zullen nieuwe modi, auto’s en meer toevoegen aan het spel. Need for Speed: Unbound is nu beschikbaar op de PS5, Xbox Series X|S en pc.