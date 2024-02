Als je je nog steeds prima vermaakt met Need for Speed: Unbound, dan hebben we goed nieuws voor je. Electronic Arts zal ook dit jaar door blijven gaan met het aanbieden van extra content voor het racespel.

De extra’s die gepland staan voor dit jaar zullen een mix zijn van gratis en betaalde content. Daarnaast zullen er ook verschillende andere updates beschikbaar worden gesteld, zoals freedrive en progression updates. Ook zitten er een aantal quality of life-verbeteringen in de pijplijn. Tevens zullen eventuele bugs zo snel mogelijk aangepakt worden.

Electronic Arts had het volgende te zeggen:

“Starting with Volume 6, each volume will include a Speed Pass which includes 45 tiers of free content and a Premium Speed Pass with 30 extra paid tiers of premium items. Two new fully customizable cars will also be introduced as part of the Speed Pass, as well as other customization content. In these updates, the NFS team will also focus on addressing most requested bug fixes and improvements.”