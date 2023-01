In samenwerking met EA Games hebben we vandaag een leuke prijsvraag, we mogen namelijk een uniek T-shirt van Need for Speed: Unbound weggeven. Omdat de game succesvol is en enorm veel gespeeld wordt, wil EA op deze manier wat teruggeven aan de fans.

Liefhebber van deze racegame en kan je een mooi T-shirt wel waarderen? Dan raden we je aan om mee te doen aan deze prijsvraag. Dit shirt is niet verkrijgbaar in de winkel en dat maakt het dus tot een vrij exclusieve prijs. Op de afbeelding hierboven zie je hoe het design eruitziet.

We houden het dit keer lekker gemakkelijk, stuur ons een mailtje met het bericht dat je graag het T-shirt wilt winnen. Dat is voldoende. Volg om mee te doen de onderstaande stappen.

We geven het shirt één keer weg en het betreft hier maat M, die wat groot valt. Meer over Need for Speed: Unbound lees je in onze review, daarvoor kan je hier terecht.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'NfS T-shirt' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en EA Games zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 februari 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door EA Games.