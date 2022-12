Review | Need for Speed: Unbound – Need for Speed gaat al een hele tijd mee en we kijken dan ook nostalgisch terug op games als Underground, Underground 2 en persoonlijke favorieten Most Wanted en Undercover. De meesten onder ons zullen de blauwe BMW M3 GTR van Need for Speed: Most Wanted wel herkennen en als kleine jongen of meisje ervan gedroomd hebben om ooit zo’n wagen op de oprit te hebben staan. Vanwege de interesse in snelle wagens, is het logisch dat de franchise het niet slecht doet en er vele games verschenen zijn. Het laatste deel dateert echter alweer van 2019, tijd voor een nieuwe dus. Zo heeft ontwikkelaar Criterion Games ons nu weer van een nieuwe titel voorzien, genaamd Need for Speed: Unbound. Laten we ontdekken of de straten van Lakeshore City dezelfde gevoelens boven brengen als die van Rockport.

Het verhaal van Lakeshore City

Na het aanmaken van een personage en het kiezen van een startwagen, word je in de mooie plaats Lakeshore City gedropt. Snel kom je erachter dat je een weeskind bent en dat de eigenaar van een plaatselijke garage, Rydell genaamd, zich over jou en een andere wees heeft ontfermd. Jullie helpen hem in zijn garage en verdienen zo de kost. De stad zelf staat voor belangrijke verkiezingen en de burgemeester wil dat haar stad bevrijdt wordt van al die straatracers die de modale burger in gevaar brengen. Er vindt in de stad op politiek niveau echter ook corruptie plaats; door de huidige burgemeester tegen te werken, door te racen en de politie op kosten te jagen, strijd je als straatracers eigenlijk niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen de corrupte overheid. Af en toe durft de politieke agenda er iets te dik op te liggen, want het is maar de vraag of straatracers die met 300 kilometer per uur langs voetgangers scheuren, wel de juiste voorbeelden zijn die de speler iets moeten bijbrengen over moraliteit.

In die zin had het verhaal wel wat meer over het gewone racen mogen gaan, maar een straf om het te beleven is het niet. Tegelijkertijd hoef je het hier ook zeker niet voor te doen, want het valt uiteindelijk kort samen te vatten als een verhaal waarin wraak nemen centraal staat. Dit verhaal wordt verteld door middel van een paar cutscènes, maar het meeste kom je te weten door dialogen of telefoongesprekken die plaatsvinden als je aan het rijden bent. Hierdoor mis je soms wel het een en ander van wat er verteld wordt, aangezien je ook op de weg en je gps aan het letten bent. Wat interessanter is, is dat je je zoals altijd opwerkt van trage wagens, zoals de Pontiac Firebird, naar snellere wagens zoals de Bugatti Veyron. Je racet altijd tegen dezelfde rivalen, alleen beschikken die in de latere evenementen over meer geüpgradede wagens. Het leuke aan racen tegen dezelfde personen en dezelfde wagens, is dat je op den duur hun wagens begint te herkennen en wie erin rondrijdt.

Racen, driften en politie

Door de game heen race je in vier verschillende algemene soorten evenementen: je standaard ronde races, je standaard sprintraces, drift wedstrijden en Takeover evenementen. In deze laatste is het de bedoeling dat je, in drie rondjes op een klein circuit, zoveel mogelijk dingen omver rijdt en drift in de bochten om een zo hoog mogelijke score te behalen. Dit is best een leuke afwisseling tegen de andere normale races. Tot slot heb je ook nog wat kleinere evenementen, waarbij je voor taxichauffeur speelt voor een rivaal om een safehouse vrij te spelen of waarin je dure wagens dient af te leveren terwijl je start met een politieachtervolging. Deze laatste zijn best leuk omdat je zo in het begin al eens met de duurste en snelste wagens kan rondrijden om zo een hoop geld te verdienen.

Je zal na het racen niet alleen geld krijgen, ook zal je heat level stijgen. Dit heat level werkt op dezelfde manier als in de vorige game, namelijk dat als je races voltooit, je heat level stijgt en je dus meer gezocht wordt door de politie. Na de dag- en nachtcyclus word je level dan terug op nul gezet. Daarin schuilt direct ons eerste probleem met de politieachtervolgingen. Zo kan je op heat level 0, al spookrijdend en op 250 km/h voorbij een agent vliegen en deze zal je niet achtervolgen. Sta je echter gewoon ergens stil en heb je een heat level hoger dan 1, zal je direct achtervolgd worden. Dit voelt wat onrealistisch aan en hier blijft het jammer genoeg niet bij. Op één of andere manier weten de agenten zich altijd juist op de weg te bevinden waar jij langs moet, waardoor het terugrijden naar de garage of naar een volgend evenement een veel langere onderneming is dan nodig zou moeten zijn. Dit komt doordat je de hele tijd moet omrijden om de confrontatie te vermijden.

In het begin zijn die achtervolgingen nog wel plezant, maar na elke race half de map rond te moeten rijden om de politie te vermijden, wordt redelijk saai. Zo kijken we, om politieagenten te ontwijken, meer op de gps van dit spel, dan dat we in werkelijkheid opletten voor flitscamera’s en dat doet afbreuk aan de race gameplay. De oudere games waren op dat vlak een stuk ‘realistischer’, zo kon je het uiterlijk van je wagen veranderen om de agenten te omzeilen. Nu gaan ze zelfs achter je aan ondanks dat je van uiterlijk of wagen gewisseld bent gedurende de dag, om dan ‘s nachts miraculeus alles weer te vergeten. Daardoor kan je hen de volgende morgen weer voorbij scheuren. Tot slot mogen de achtervolgingen ook nog wel een tikkeltje moeilijker, aangezien we zelfs in onze traagste wagen geen problemen hadden om te ontkomen aan de politie, zelfs op het hoogste heat level.

Lekker cruisen

De gameplay heeft dan wel weer stappen vooruit gemaakt. Zo voelen de verschillende wagens anders en krijg je, door middel van het gebruik van de adaptieve triggers, best een fijn gevoel tijdens het rijden. Het is wat jammer dat de focus zo ligt op het gebruik van nitro, aangezien de wagens die makkelijker driften nogal bevoordeeld zijn. Zij krijgen er namelijk veel nitro bij na een lange drift, terwijl je amper beloond wordt voor het netjes aansnijden van de bocht in een wagen die op grip gefocust is. Verder vinden we het jammer dat races specifieke routes vereisen via bepaalde bochten, waardoor je weinig vrijheid hebt om een eigen route te nemen van punt A naar B. Bovendien zijn checkpoints niet handig geplaatst, want meermaals scheurden we aan de binnenkant van de bocht rakelings langs een checkpoint om nadien gereset te worden tot voor het punt. Dit had net wat handiger gepositioneerd kunnen worden, gezien je als racer de snelste weg zoekt.

Wat dan wel weer een ferme verbetering is ten opzichte van de oudere games, is de AI. Zo lijken we nu toch redelijk verlost te zijn van ‘rubber banding’. Zo zal je, na een crash, niet meer artificieel naar de leiding gebracht worden en het is redelijk mogelijk om, indien je geen fouten maakt, weg te rijden van de AI. Veel zal afhangen van de kwaliteit van je wagen. Is deze sneller dan die van de concurrentie, dan zal je makkelijker races winnen. Rijd je daarentegen in een van de tragere vervoersmiddelen, is winnen allesbehalve vanzelfsprekend. De sterkere en realistischere AI maakt dat het racen weer een plezier is en dit wordt geholpen door de vlotte besturing van de wagens.



Scherpe bochten

Het lekkere rijden is ook deels een gevolg van de vaste 60 frames per seconde. Van drops was, ook in de races online, geen sprake. Desalniettemin, kunnen we de online-modus niet echt aanraden, aangezien deze eigenlijk niet veel voorstelt. Je start aan dezelfde grind naar betere wagens, met het verschil dat je het opneemt tegen andere spelers en dat er geen verhaal bij komt kijken. Maar of je nu online speelt of niet, de game ziet er goed uit. De game wordt scherp in beeld gebracht in een dynamische sub-4K tot 4K-resolutie, en zeker de modellen van de verschillende wagens springen eruit. De game heeft jammer genoeg wel vrij veel last van pop-in, die op momenten zelfs afleidend kan werken. In positieve zin vallen de reflecties dan weer op, die vooral zichtbaar zijn in plassen water op de weg of de carrosserie van de wagens.

Natuurlijk valt er niet naast de anime-achtige personages en rijanimaties te kijken. De personages zijn goed getekend en zorgen voor een interessante stijl, maar we kunnen de rijanimaties die hierdoor ook van toepassing zijn op de game iets minder appreciëren. Je kan het in de instellingen beperken, maar helemaal uitschakelen is niet mogelijk. Dit kan bij momenten erg storend zijn, omdat die van jezelf of van andere racers je zicht kunnen belemmeren doordat ze boven je wagen verschijnen. Hoewel het te beperken valt, hadden wij liever gezien dat je het gewoon volledig kon afzetten, mocht je dit willen.

Mocht je houden van A$AP Rocky en hip-hop muziek, dan is de soundtrack iets wat helemaal in je straatje past. Wij hadden graag een betere mix gezien van meerdere muziekstijlen, maar gezien de aanwezigheid van de artiest in de game zelf is het ergens logisch dat die stijl er nu ietwat dik bovenop ligt. Waar we vooral niet zo’n fan van zijn is de hele sfeer, die de game probeert te brengen. Het lijkt een beetje alsof een hoop volwassenen hip proberen te doen. Het script heeft hier ook een handje van, aangezien sommige dialogen vaak zeer cringy overkomen. Tot slot: de wagens zelf klinken dan wel weer lekker brutaal, waarbij je de mogelijkheid hebt om dit agressiever te maken. Dan zal het niet alleen luider zijn, ook de uitlaat zal meer gaan knallen en dat is een tof detail.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S en pc.