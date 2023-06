Over drie dagen ligt F1 23 in de winkels en voordat de game uit is moet natuurlijk duidelijk zijn wat de zogeheten Driver Ratings zijn. Max Verstappen verkeert al jaren aan de top en dat is dit jaar niet anders. Sterker nog, hij staat weer bovenaan met de hoogste beoordeling.

De Nederlandse Red Bull-coureur krijgt een beoordeling van 9.4 en hierna volgt Lewis Hamilton met 9.2. Tot slot zien we Fernando Alonso nog met een score van 9.2 en alle andere coureurs zitten onder de 9.0. Nyck de Vries, die dit jaar zijn eerste seizoen rijdt, moet het met een degelijke 7.1 doen.

Hieronder het volledige schema van ratings, wat gebaseerd is op data uit het huidige Formule 1-seizoen. Nadien heeft EA samen met Anthony Davidson en Alex Jacques gekeken naar andere zaken, waarbij de coureurs losgekoppeld werden van hun auto om zo een eerlijk beeld te geven.

De scores zijn opgebouwd uit vier factoren:

Experience (EXP): Gebaseerd op de hoeveelheid races waaraan een coureur heeft deelgenomen tijdens zijn carrière.

Racecraft (RAC): De vaardigheden van een coureur om op een hogere positie op de ranglijst te eindigen dan waar hij begon.

Awareness (AWA): Hoe minder tijd coureurs in de Steward’s room doorbrengen, hoe hoger de Awareness-score. Straffen in het echte leven hebben invloed op de score in deze categorie.

Pace (PAC): Hoe sneller de kwalificatietijden en rondetijden, hoe hoger de Pace-score. Als een coureur zijn teamgenoot aftroeft, dan wordt dit ook in beschouwing genomen.

Rating (RTG): Een combinatie van de vier bovenstaande ratings. Deze algemene rating zal stijgen en dalen gedurende het seizoen op basis van de prestaties van een coureur.